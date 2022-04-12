Оппозиционные фракции заявляют, что не будут участвовать в заседаниях парламента на этой неделе, а отправляются в Карабах

Об этом заявил глава фракции «Айастан» Сейран Оганян в начале очередного четырехдневного заседания НС во вторник.

Отметив, что Армения и Нагорный Карабах стоят перед серьезными вызовами, Оганян подчеркнул, что упомянутые в Декларации о независимости Армении положения – территориальная целостность, суверенитет – для них не подлежат обсуждению.

Он также посчитал неприемлемым любой вариант урегулирования карабахского конфликта, при котором Нагорный Карабах может оказаться в состав Азербайджана.

Обвинив власти Армении в неспособности решить внутренние и внешние проблемы, Сейран Оганян подчеркнул, что все идет по «азербайджано-турецкой повестке».

«Есть угроза территориальной целостности Армении, под угрозой находится Арцах [Нагорный Карабах – ред.]. В рамках так называемого мирного соглашения наш народ готовят к новым уступкам, новым поражениям, новым унижениям», — отметил лидер оппозиционной фракции.

«Мы отправляемся в Арцах и приграничные районы Республики Армения в продолжение прямого контакта с нашими соотечественниками. Мы будем там, где сегодня приоритетная повестка нашей страны, там, где, подтверждая нашу позицию, размещают флаг Республики Арцах с присутствием флага Республики Армения. Давайте защитим этот флаг, потому что, защищая Арцах, мы защищаем Армению», - заявил Сейран Оганян, прикрепив флаг Нагорного Карабаха к трибуне Национального собрания.

После данного объявления оппозиционные депутаты покинули зал заседаний.

Отвечая Сейрану Оганяну, представляющий правящую фракцию «Гражданский договор» депутат Вагаршак Акопян обвинил оппозицию в незнании ситуации.

«Люди, которые еще не поняли, что вывешивание флага Арцаха с трибуны НС не защищают Арцах, люди, которые, находясь у власти 20-30 лет, так и не поняли и сейчас не представляют себе, как надо защищать Арцах, пытаются обеспечить себе дешевые политические дивиденды», — заявил провластный депутат.

«Сейчас они едут в Арцах, подвергая опасности граждан Республики Арцах и граждан Республики Армения», - добавил Акопян.