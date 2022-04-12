Евросоюз приветствует контакты между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана

Об этом в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Важное развитие после встречи на прошлой неделе в Брюсселе. Европейский союз поддерживает прямые контакты и взаимодействие», — накануне вечером написал Клаар.

Отметим, что 11 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщила пресс-служба МИД Армении, министры обменялись мнениями относительно формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности, подготовки мирных переговоров и гуманитарных вопросов.

Напомним, что после более чем четырехчасовых переговоров в Брюсселе на прошлой неделе лидеры Армении и Азербайджана договорились о создании к концу апреля двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами, призванной обеспечить безопасность и стабильность вдоль границы.

По итогам Брюссельской встречи, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.