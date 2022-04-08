Власти не комментируют решение Армении о неучастии во вчерашнем голосовании в ООН

Власти не комментируют решение Армении не участвовать во вчерашнем голосовании о прекращении членства России в Совете ООН по правам человека.

Резолюцию вчера одобрили 93 государства-члена организации, 24 - высказались против, 58 - воздержались.

Оппозиционные фракции парламента критикуют решение Армении не участвовать в этом голосовании. Депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян считает, что власти должны представить четкое обоснование – почему приняли подобное решение.

«Не скажу ничего нового: отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией, по сравнению с другими странами, находятся на совершенно другом качественном, содержательном, инклюзивном уровне. Вы знаете, что на сегодняшний день мы достигли точки, когда в Арцахе именно российские миротворцы гарантируют безопасность арцахских армян. В этом смысле чем обусловлено поведение Армении, для меня неясно, - отметил Вардеванян, продолжив: - Могу сказать следующее: позиция оппозиции заключается в том, что отношения Республики Армения с дружественными странами, с которыми союзнические отношения находятся на качественно ином уровне, по сравнению с другими странами, должны строиться на основе взаимности и доверия. Каков ключ к этому? Поверьте, для этого надо быть властью».

Политический аналитик Акоп Бадалян считает, что власти таким образом пытаются занять сбалансированную позицию в вопросе российско-украинской войны, неучастие в голосовании следует рассматривать в логике этой позиции.

«По большому счету, от голосования Армении зависела только позиция Армении. Голос Армении, присоединившись к позиции России или к противоположной позиции, не решил бы вопрос ни за кого и ни против кого, а создал бы проблемы для нее самой. Поэтому, думаю, что в России это обстоятельство опять-таки может быть удостоено оптимального восприятия, даже если Армения проголосовала бы против инициативы, это не оказало бы какого-либо существенного влияния на судьбу инициативы», - отметил Бадалян.

В резолюции, принятой ООН, выражается глубокая обеспокоенность в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине, осуждаются действия России против соседней страны.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия перед голосованием предупредила членов ООН, что голосование за резолюцию или воздержание при голосовании будет рассматриваться как «недружественный шаг, который повлияет на будущие двусторонние отношения».