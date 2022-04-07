В Армении отмечают Праздник материнства и красоты

По случаю Праздника материнства и красоты сегодня с поздравительными посланиями выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Ваагн Хачатрян.

«Пусть этот День материнства и красоты откроет для нашей страны новую страницу оптимизма и весны​»

«Для решения стоящих перед нашей страной проблем женщины должны быть полностью вовлечены во все сферы общественной жизни», - в своем послании отметил премьер-министр.

«В течение месяца мы подчеркиваем красоту, подчеркиваем любовь, подчеркиваем уважение. Однако особенно в этом году я хочу подчеркнуть силу, хочу подчеркнуть потенциал, хочу подчеркнуть решающую роль, хочу подчеркнуть, что для решения стоящих перед нашей страной проблем женщины должны быть полностью вовлечены во все сферы общественной жизни - от экономики до государственного управления, правоохранительной сферы и безопасности, потому что, если мы не задействуем потенциал женщин в этих сферах, значит, мы используем наполовину и без того ограниченные возможности для развития страны. А если к этому добавить исключительную роль женщин в решении демографических проблем, то станет более понятно, почему я говорю о решающей роли женщин в преодолении нашего положения», - сказал Пашинян.

«В этот день выражаю самые теплые слова почтения матерям, женам, сестрам и дочерям наших братьев, которые отдали свои жизни за защиту Родины, и подчеркиваю, что они являются полноценными адресатами вышесказанного, и осуществление неосуществленных целей наших мучеников должно стать стимулом жизни и созидания для них и для всех нас.

Дорогие женщины, матери, сестры, дочери, пусть этот День материнства и красоты откроет для нашей страны новую страницу оптимизма и весны», - подчеркнул глава правительства.

«Этот день – еще один повод вновь выразить нашу безграничную любовь, восхищение и преклонение перед вами»

Президент Армении Ваагн Хачатрян, сердечно поздравив с Праздником материнства и красоты, подчеркнул, что этот день – еще один повод вновь выразить «нашу безграничную любовь, восхищение и преклонение перед вами».

«Неоценима роль женщины в семье, в воспитании и образовании детей, в деле формирования уважения и внимания в отношении поколений, укоренения и укрепления любви и преданности к Отечеству и народу, во всех сферах нашей жизни, на политической и общественной арене.

Армянская женщина – носительница многовековых традиций нашего народа и та, кто передаёт их поколениям, хранительница нашей системы ценностей, ось нашей идентичности», - заключил президент.