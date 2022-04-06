Руководители Армении и Китая обменялись поздравительными посланиями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой направил поздравительные послания председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании, направленном председателю КНР, в частности, говорится: «Армяно-китайские дружественные отношения имеют богатую историю и выделяются взаимным доверием и большим уважением. Именно на этом богатом традиционном фундаменте зиждется наше межгосударственное сотрудничество, которое на протяжении последних 30 лет постоянно развивалось в здоровом и стабильном русле. Между Арменией и Китаем поддерживается политический диалог высокого уровня, укрепляется взаимодействие по международным и региональным вопросам, в том числе на многосторонних площадках».

«За эти три десятилетия наши страны добились значительных результатов в сотрудничестве в сфере торговли, экономики, развития, безопасности, культуры, образования, науки и других отраслях, укреплена дружба между армянским и китайским народами, углублено взаимное понимание и узнаваемость.

Правительство Армении придает большое значение армяно-китайским отношениям и рассматривает развитие многопланового сотрудничества с Китайской Народной Республикой как один из приоритетов своей внешней политики», - написал Си Цзиньпину Никол Пашинян, выразив благодарность за оказываемую правительством Китая развитию Армении на протяжении многих лет поддержку.

В послании премьер-министра Армении премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну, в частности, говорится: «Установление межгосударственных отношений три десятилетия назад дало нашим странам и народам возможность открыть новую эпоху, развивать и укреплять сотрудничество в различных областях, достичь значительных успехов».

«Армения высоко ценит политический диалог между нашими странами и придает большое значение дальнейшему всестороннему, устойчивому и последовательному развитию и расширению партнерства с Китаем как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, - написал Пашинян, продолжив: - Одной из важных составляющих армяно-китайских отношений является экономическое сотрудничество, которое мы стремимся максимально расширять, включая новые, перспективные программы, представляющие взаимный интерес. В этой связи подчеркиваем важность участия Армении в инициативе «Пояс и путь», которая создает новые возможности развития в регионе».

«Наблюдается здоровая и стабильная динамика развития китайско-армянских отношений»

В течение последних 30 лет после установления дипломатических отношений наблюдается здоровая и стабильная динамика развития китайско-армянских отношений, в свою очередь, написал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в поздравительном послании премьер-министруАрмении Николу Пашиняну.

«Между двумя странами непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, основательно продвигаются практическое сотрудничество в различных сферах, становится все теснее гуманитарный обмен», - отметил премьер Госсовета КНР, выразив готовность приложить совместные усилия, чтобы углублять двустороннее сотрудничество в различных сферах, наращивать новое содержание в дружественных китайско-армянских отношениях на благо двух стран и народов.