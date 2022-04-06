Блинкен в беседах с Пашиняном и Алиевым подчеркнул необходимость деэскалации

В преддверии переговоров лидеров Армении и Азербайджана госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,

Глава Госдепартамента подчеркнул необходимость деэскалации и выразил готовность поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщениях пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о телефонных разговорах.

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе. Блинкен выразил поддержку будущим мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, в том числе предстоящей 6 апреле встрече Пашиняна и Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», - сообщает Госдеп.

Блинкен «вновь подтвердил готовность США помочь странам, вовлекшись двухсторонне и с партнерами-единомышленниками, в том числе как сопредседатель Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного всеобъемлющего мира», - говорится в сообщениях пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США.