С точки зрения продовольственной безопасности этот год будет полон вызовов и для Армении – представитель ООН

Решение российского правительства о временном запрете (до 31 августа) экспорта зерна в страны ЕАЭС, в том числе в Армению, принятое несколько недель назад на фоне войны в Украине и жестких санкций в отношении России, вызвало обеспокоенность в Ереване с точки зрения продовольственной безопасности, поскольку, например, подавляющую часть пшеницы Армения импортирует из России.

«Несомненно, это будет год, полный вызовов для стран всего мира и этого региона. Мы надеемся, что цены на энергоносители продолжат падать, удобрения также будут дешеветь. Но, конечно, важно, какую поддержку окажет правительство Армении местным фермерам, чтобы быть уверенными, что осенний урожай будет возможен. Здесь особенно помощь нужна будет мелким и уязвимым фермерам», - сказал он.

По данным Статистического комитета и Комитета государственных доходов, в прошлом году в Армении было потреблено 367 тыс. тонн пшеницы, из которых только четверть (97 тыс. тонн) была выращена в стране, остальные три четверти были импортированы из России.

Примечательно, что объемы выращиваемой пшеницы в находящейся в состоянии войны Армении с каждым годом уменьшаются. Если в 2018 году в Армении было выращено 187,5 тыс. тонн пшеницы, то в прошлом году этот показатель сократился почти вдвое. Кроме того, резко снизилась урожайность. В 2018 году с одного гектара было получено около 2,8 тонн пшеницы, а в прошлом году - почти 1,7 тонн, несмотря на непрерывные обещания правительства сделать сельское хозяйство эффективным.

«С точки зрения продовольственной безопасности нынешняя ситуация в Армении, конечно, не угрожающая. Есть проблемы с доступностью удобрений и другого необходимого для сельского хозяйства. Однако правительство Армении прилагает усилия, чтобы сделать все необходимое доступным для фермеров. Конечно, в условиях роста цен на топливо, удобрения и проблем с доступностью семян ситуация в целом станет более угрожающей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подчеркнула необходимость того, чтобы страны избегали ограничения или прекращения экспорта продуктов питания», - отметил Рэймонд Йелле.