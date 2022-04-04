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Армения

Армянская сторона не вела огонь по азербайджанским позициям – Минобороны

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что вечером 3 апреля подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на северо-восточной границе Армении, не соответствует действительности.

Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны Армении.

«Армянская сторона не открывала огонь в направлении ВС Азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня, что 3 апреля около 23:00 подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.

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