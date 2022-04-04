Армянская сторона не вела огонь по азербайджанским позициям – Минобороны

Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны Армении.

«Армянская сторона не открывала огонь в направлении ВС Азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня, что 3 апреля около 23:00 подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.