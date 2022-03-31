Пашинян обвинил Азербайджан в использовании «фейковых новостей» для легитимации нападения на Карабах и Армению

С таким заявлением сегодня выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, открывая очередное заседание правительства.

Пашинян счел необходимом опровергнуть ряд «фейковых новостей» и нарративов, которые, как подчеркнул он, использует Азербайджан.

Так, премьер назвал вопиющей дезинформацией сообщения о предоставлении России со стороны Армении истребителей СУ-30СМ для использования в ходе военной операции в Украине.

«Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны», - заявил он.

Пашинян также опроверг информацию о том, что, якобы, через территорию Армении в Украину перебрасываются террористы-наемники.

«В качестве истины преподносится ложная информация, что через Армению террористы-наемники попадают в Украину. Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну террористов-наемников, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также опроверг заявления официального Баку о том, что официальный Ереван оставляет без ответа его предложения относительно возможности заключения мирного договора.

«Это абсолютно не соответствует действительности, потому что я неоднократно публично заявлял о готовности Республики Армения заключить с Азербайджаном мирный договор. Но дело дошло до того, что и сегодня Азербайджан продолжает заявлять, что он передал Армении состоящее из пяти пунктов предложение, но она, якобы, оставила его без ответа. В ходе прошлого заседания правительства в прямом эфире я подробно обратился к этому вопросу, констатировав, что 10 марта Республике Армения было передано состоящее из пяти пунктов предложение, и что мы 14 марта, то есть, спустя четыре дня, два из которых были нерабочими, в письменном виде ответили на это предложение и передали ответ тем же путем, через который мы получили предложение. Его нам передала страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, и мы передали свой ответ через страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - заявил Никол Пашинян.