ЦБ Армении прогнозирует спад в промышленности и высокую инфляцию

Проанализировав последние события, Центральный банк Армении констатировал, что российско-украинская война и ужесточающиеся день ото дня санкции против России окажут существенное негативное влияние на экономику Армении.

«В ближайшие кварталы ожидается сохранение высокой инфляционной среды», - отметил ЦБ в своем последнем отчете, добавив, что рост цен продолжится и в остальные месяцы годы.

Многие потребители уже давно это ощутили, особенно в продуктовых магазинах.

Помимо повышения цен, ЦБ прогнозирует и другие факторы негативного влияния на экономику

Из-за санкций против основного торгового партнера Армении, России, экспорт армянских товаров снизится, денежные переводы из-за рубежа на 20% сократятся. Рынок труда Армении также пострадает: существенного роста зарплат не предвидится.

Проблемной является и сфера промышленности, где большую вовлеченность имеют компании, работающие либо с российским капиталом, либо с российским рынком. Например, Техутский рудник, эксплуатируемый российским банком ВТБ, временно прекратил работу, а компании, экспортирующие коньяк и вино, не знают, как и куда будут экспортировать свою продукцию в этом году.

«Но это еще не все, - сказал эксперт аналитического центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета Нарек Карапетян. - Влияние обменного курса – первое, что можно отметить. Остальные влияния уже в смысле реальной экономической деятельности также проявились. В связи с этими общими неопределенностями в экономике Российской Федерации и другими процессами наши экспортеры также сталкиваются с определенными проблемами. Могут возникнуть трудности с импортом. Можно сказать, что если смотреть в целом, то негативные влияния еще не достигли момента своего полного проявления».

Есть ли инструменты, которые правительство должно использовать для поддержки хозяйствующих субъектов? По мнению экономиста, правительство должно выявлять конкретные проблемы предпринимателей и пытаться их решить.

«Если будет очевидно, что у местных производителей и экспортеров возникают проблемы из-за неподконтрольных им факторов, из-за объективных ограничений, то здесь может быть использован определенный инструментарий, в том числе во взаимодействии с банковским сектором, в том числе налоговый инструментарий и прочее», - сказал он.

Две недели назад Радио Азатутюн попыталось выяснить в Минэкономики, разрабатывается ли пакет антикризисных мер. Однако этот наш вопрос остался без ответа.

Позже министр экономики Ваан Керобян в эфире Азатутюн ТВ заявил, что в рамках ЕАЭС принято решение обнулить таможенные пошлины на ввоз ряда товаров, что снизит цены на них.

Чтобы смягчить рост цен, ЦБ в этом месяце также повысил ставку рефинансирования на 1,25 процентных пункта, установив ее на уровне 9,25%. Более того, Центробанк заявляет, что в случае сохранения неопределенности экономических перспектив и инфляционных ожиданий в ближайшее время также рассмотрит необходимость ужесточения денежно-кредитных условий.