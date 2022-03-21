Отмена некоторых таможенных пошлин существенно повлияет на снижение цен на товары - министр

Кроме того, министр указал на шаги, которые предпринимаются для снижения выросших в последнее время цен на аренду жилья.

Ниже приводим выдержки из «фейсбуковской пресс-конференции».

О сокращениях в Минэкономики

В настоящее время правительство реализует новую программу, которая исходит из программы «Гражданского договора» на выборах 2021 года, и для ее качественной и своевременной реализации проводятся структурные изменения, чтобы структура министерства была адаптирована к этой программе, сказал Ваан Керобян, касаясь слухов о сокращениях в министерстве. В качестве примера он отметил, что будут созданы управления наукоемкой экономики, торговли и интеграции.

«В ходе реструктуризации во всех управлениях, где регламент или функции меняются, должны быть утверждены те люди, которые занимают свои должности или новые должности», - сказал он, добавив, что в возглавляемом им ведомстве идея внутреннего конкурса исключена и когда извне появляется лучший претендент, предпочтение отдается более сильному претенденту.

«Миграционный баланс в этом году положительный»

На вопрос, сколько компаний и ИТ-специалистов приехало в Армению за последний месяц, министр ответил: «В этот период года миграционный баланс обычно был отрицательным, прибывающих было меньше, чем убывающих. В этом году баланс положительный – в размере 50 тысяч, половина из которых граждане России, другая половина - граждане Армении. Мы считаем это следствием последних событий. Речь идет примерно о 50 тысячах человек. Компании мы не считаем. Свою основную миссию мы считаем гуманитарной и видим ее в том, чтобы решать проблемы, стоящие перед теми, кто переезжает в Армению».

«Цены сильно выросли, и нас это беспокоит»

Пользователи поинтересовались, ведется ли какая-то работа в связи с ростом цен на аренду жилья в последнее время. Министр экономики сначала отметил, что они работают со строительными компаниями, у которых есть пустые квартиры в сданных в эксплуатацию домах, например, они звонят владельцам, узнают, как они могут взять квартиры в аренду, работают с агентствами недвижимости, чтобы заполнить рынок предложениями. В условиях роста предложений можно будет снизить цену.

«Цены сильно выросли, и нас это беспокоит. С точки зрения управления ценами мы видим наши действия в консультационной сфере», - заметил он.

«Мы очень обеспокоены инфляционными тенденциями»

На последнем заседании Межправительственного совета ЕАЭС было принято несколько решений, сообщил министр, добавив, что одно из этих решений, которое вступит в силу, предусматривает отмену таможенных пошлин на широкий круг товаров.

«Это существенно повлияет на себестоимость товаров, то есть, в размере таможенных пошлин, и цены чуть больше упадут. Есть также большая категория продуктов питания, думаю, это окажет существенное и непосредственное влияние на товары», - сказал Керобян.

Он добавил, что ведется работа по созданию лучших условий для импорта некоторых видов мяса, сахара и риса, что приведет к снижению цен.

«Мы очень обеспокоены инфляционными тенденциями, но следует учитывать, что это глобальное явление», - подчеркнул министр экономики, добавив, что идет новый инфляционный виток в этом году, который повлияет также на сельскохозяйственные товары.

На данный момент есть достаточный запас продовольствия

Ваан Керобян заверил, что делается все, чтобы избежать возникновения проблем с продовольствием из-за российско-украинской войны, и на данный момент у нас есть достаточный запас продовольствия.

Он также считает, что то обстоятельство, что российский рынок освободился от многих западных товаров, позволяет армянским производителям расширить свою долю на рынке. «Объемы увеличатся, но доходность упадет», - добавил министр.