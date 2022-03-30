Футбол: Сборная Армении потерпела крупное поражение в Осло

Матч закончился со счетом 9:0 в пользу хозяев поля.

Сборная Армении с 17-й минуты матча играла вдесятером после удаления с поля защитника Армана Ованнисяна.



Отметим, что в составе сборной Норвегии автором хет-трика стал форвард английского «Уотфорда» Джошуа Кинг, по дублю оформили нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и форвард испанского «Реала Сосьедад» Александр Серлот, по одному голу забили полузащитник бельгийского «Генка» Кристиан Торстведт и нападающий немецкого «Нюрнберга» Матс Дели.

В ходе послематчевой пресс-конференции тренер сборной Армении Хоакин Капаррос извинился перед армянскими болельщиками за проигрыш команды с таким крупным счетом, назвав себя главным ответственным за это.

Это второй товарищеский матч, проведенный подопечными испанского специалиста за последние несколько дней. 24 марта в Ереване сборная Армении одержала победу над сборной Черногории со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Ваган Бичахчян.