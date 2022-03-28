Предпринимаемые властями шаги неприемлемы – Сейран Оганян о ситуации в Нагорном Карабахе

Почему не были приняты своевременные решения, почему граница полностью не закрыта, почему не обеспечена среда безопасности мирного населения? Бывший министр обороны, лидер оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Сейран Оганян, касаясь последнего обострения в Нагорном Карабахе, поднимает эти вопросы и утверждает, что предпринимаемые властями шаги неприемлемы.

Оганян считает, что проблема здесь не только в одном-двух селах в Аскеранском районе или каких-то высотах, а в проводимой Азербайджаном политике постоянного давления на карабахцев.

«Должны были быть прояснены все вопросы: какую задачу выполняет Армия обороны, какие задачи выполняют миротворческие силы, и все открытые места, все щели должны были быть закрыты. Армянская армия, Армия обороны имеют все возможности быстро принимать решения, быстро пополнять вооруженные силы и создавать нормальную обстановку на границе. Это означает, что либо с них не требуют, либо они не получили реальных, четких приказов от властей Республики Армения», - сказал он.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян на это возразил, что работы по реформированию армии проводятся в ежедневном режиме, но правящая партия не считает правильным громко говорить об этом по известной причине: «нас слышат не только внутри страны».

«Со следующего же дня после окончания войны разрабатываются серьезные стратегии, ведутся серьезные работы по реорганизации армии, о чем мы много не говорим и говорить не будем», - сказал Ованнисян.

Ситуация в Аскеранском районе Нагорного Карабаха резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух. Ереван не опроверг и не подтвердил информацию бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна о том, что армянские позиции были убраны с этого участка при посредничестве российских миротворцев, и Азербайджан зеркально должен был сделать то же самое, но вместо выполнения договоренности продвинулся вперед и занял армянские позиции.

Депутат правящей фракции Эдуард Агаджанян, возглавляющий парламентскую комиссию по внешним отношениям, даже высказал подозрения в преступном сговоре между Азербайджаном и российскими миротворцами.

Сегодня секретарь фракции «Гражданский договор» со ссылкой на МИД выразил надежду, что вопрос станет предметом надлежащего расследования.

«На данный момент я воздержусь от комментариев и выражения мнения, поскольку надлежащее расследование еще не завершено. Действия имели место на территории, находящейся в зоне ответственности миротворцев, и, естественно, в первую очередь наши наблюдения касаются действий стоящих там подразделений», - отметил Ованнисян.

Глава оппозиционной фракции «Айастан» считает проблематичной также информацию, сообщенную на прошлой неделе премьер-министром Николом Пашиняном, о том, что армянская сторона по той же зеркальной логике выразила готовность отойти в направлении Ерасха в Араратской области Армении. Все это нужно рассматривать в рамках большого процесса делимитации и демаркации, в противном случае это лишь создаст большие риски, уверен экс-министр обороны.

«На этих территориях мы вновь окажемся в той же ситуации, что и в Парухе. Не будучи уверенными на 100 процентов и даже чуть больше в том, что они [азербайджанцы] отойдут, нам не следовало идти на такой шаг», - сказал он.

На замечание о том, что такое предложение сделала российская сторона, Оганян ответил: «Во-первых, нужно спросить у них, я не знаю об этих предложениях. Но даже при отходе ты должен сохранять свои возможности снова быстро сделать противоположные действия и вернуться вновь на свои исходные позиции».

Оганян призывает власти не быть наивными и не ждать, что Азербайджан из противника превратится в страну-соседа.

Из правящей партии продолжают звучать утверждения, что альтернативы эпохе мира нет, но при этом также говорится о том, что Азербайджан своими шагами пытается помешать этому.