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Армения

Минобороны Армении опровергает передачу самолетов Су-30 России для боевых действий против Украины

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Министерство обороны Армении опровергло сообщения о передаче Российской Федерации четырех самолетов Су-30 для использования в ходе боевых действий против Украины.

«Упомянутая информация является абсолютно ложной. Все самолеты, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Республики Армения, вместе с экипажем находятся на своих местах и выполняют поставленные задачи», - отметили в Минобороны Армении.

Ранее о якобы передаче принадлежащих Армении боевых самолетов России со ссылкой на неизвестные источники в турецкой разведке сообщил вещающий в Турции азербайджанский телеканал Haber Global.

Как отметили в Минобороны Армении, также не соответствует действительности сделанное в репортаже другое утверждение, согласно которому Армения является одним из основных направлений, по которому перебрасываются наемники из Сирии в Украину для ведения боевых действий на стороне России.

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