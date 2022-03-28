Минобороны Армении опровергает передачу самолетов Су-30 России для боевых действий против Украины

«Упомянутая информация является абсолютно ложной. Все самолеты, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Республики Армения, вместе с экипажем находятся на своих местах и выполняют поставленные задачи», - отметили в Минобороны Армении.

Ранее о якобы передаче принадлежащих Армении боевых самолетов России со ссылкой на неизвестные источники в турецкой разведке сообщил вещающий в Турции азербайджанский телеканал Haber Global.

Как отметили в Минобороны Армении, также не соответствует действительности сделанное в репортаже другое утверждение, согласно которому Армения является одним из основных направлений, по которому перебрасываются наемники из Сирии в Украину для ведения боевых действий на стороне России.