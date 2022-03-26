МИД Армении: Цель политики Азербайджана – этнические чистки армянских населенных пунктов Нагорного Карабаха

«Распространенные в последние дни министерствами иностранных дел и обороны Азербайджана заявления еще раз явным образом свидетельствуют о том, что целью политики систематического насилия и террора Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха являются этнические чистки армянских населенных пунктов Нагорного Карабаха».

Об этом говорится в распространенном сегодня МИД Арменией заявлении по поводу ситуации в Нагорном Карабаха.

В армянском внешнеполитическом ведомстве отметили то обстоятельство, что «вторжению 24 марта азербайджанских вооруженных сил в село Парух в Нагорном Карабахе предшествовали непрекращающиеся обстрелы армянских населенных пунктов и объектов гражданских инфраструктур, а также транслируемые через громкоговоритель в течение нескольких дней угрозы покинуть населенный пункт, адресованные находящемуся по соседству с селом Парух армянскому населению села Храморт».

«Параллельно с этим вторжением и провоцированием военных действий, при беспрецедентно холодных погодных условиях, Азербайджан несколько недель подряд продолжает подрывать работу жизненно важного газопровода, ставя население Нагорного Карабаха на грань гуманитарной катастрофы. Более того, с целью завершить свою линию политики этнических чисток и с новой силой реализовать политику геноцида армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], Азербайджан своими заявлениями требует вывода сил самообороны армянского населения Нагорного Карабаха.

Заявления внешнеполитических и оборонных ведомств Азербайджана свидетельствуют также о том, что азербайджанская агрессия в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе была заранее спланирована, что является открытым игнорированием принятых трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательств, включая положение остановиться на занимаемых сторонами позициях.

Международное сообщество обязано предпринять действенные и адресные шаги с целью предотвращения попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. В то же время считаем важным провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в ходе вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, а также чтобы миротворческий контингент сформулировал и обнародовал четкое требование о возвращении азербайджанских подразделений на исходные позиции.

Ожидаем также, что миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации и недопущения новых жертв и боевых действий», - говорится в заявлении МИД Армении.