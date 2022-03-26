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Карабах

ВС Азербайджана продолжили передвижения и агрессивные действия – Информационный штаб НК

Вооруженные силы Азербайджана после вторжения в село Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха сегодня продолжили свои передвижения и агрессивные действия в зоне ответственности российских миротворческих сил на разных направлениях высоты Караглух.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Нагорного Карабаха.

В сообщении, в частности, говорится, что вооруженными силами Нагорного Карабаха были предприняты «необходимые сдерживающие действия, чтобы остановить продвижение противника».

«Имели место неоднократные перестрелки, а также действия диверсионного характера противника, которые были пресечены. По состоянию на 17:00, оперативно-тактическая обстановка на этом участке линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной, ведется работа с командованием российского миротворческого контингента по стабилизации обстановки. На других участках линии соприкосновения ситуация спокойная», - говорится в сообщении.

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