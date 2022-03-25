Твит Верховной Рады «не отражает позицию официального Киева» - Деннис Автономов

На своей официальной странице в Twitter Верховная Рада приветствовала последние действия Азербайджана в Нагорном Карабахе: «Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление в Карабахе, воспользовавшись отправкой войск Российской Федерации в Украину».

«Нет, это не отражает позицию официального Киева в контексте того, что мы не можем радоваться войне. Сейчас война идет и на Украине. Этот вопрос не обсуждался в Верховной Раде, никакого решения по данному поводу не было. Наша позиция в отношении территориальной целостности других стран хорошо известна. Это относится и к Молдове, и к Грузии, и к Азербайджану», - отметил Денис Автономов.

Официальный Ереван во время российско-украинской войны занял нейтральную позицию. Ранее временный поверенный в делах Украины приветствовал это обстоятельство.

Твит, вызвавший возмущение в армянском сегменте соцсетей, позже был удален. Почему такой твит был сделан с официальной страницы, украинский дипломат ответить затруднился: «Мне сложно сказать, кто и почему это сделал. Но сейчас этот твит уже удален, прошу учесть то, что его больше нет».

Мы попытались получить комментарий и от посла Армении в Украине. Однако пресс-секретарь МИД не счел целесообразным, чтобы Владимир Карапетян давал комментарии по этому вопросу. Пресс-секретарь сказал: «Вопрос прояснен на местах, других комментариев нет».

Однако ранее в беседе с Factor.am посол Армении в Украине Владимир Карапетян сказал: «Сразу после начала рабочего дня здесь в результате нашего вмешательства в течение 15 минут твит был удален». Он подчеркнул, что они обсудили вопрос со всеми соответствующими органами Украины и считают его закрытым.