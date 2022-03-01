Официальный Киев считает хорошим сигналом голосование Армении по вопросу Украины в ООН

Хотя Армения не выражает свою позицию в связи с войной в Украине, однако официальный Киев считает хорошим сигналом голосование Армении по вопросу Украины в Совете ООН по правам человека.

На состоявшейся в посольстве Украины пресс-конференции временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов, отвечая на вопрос о том, каких шагов в сложившейся ситуации Украина ожидает от Армении, являющейся стратегическим союзником России, коснулся голосования Армении на вчерашнем заседании Совета ООН по правам человека.

На голосование был поставлен вопрос о включении в повестку 49-й сессии в Женеве обсуждения по сложившейся в Украине ситуации. Из принявших участие в голосовании стран 29 высказались «за», 5 – «против», 13, в том числе и Армения – воздержались.

«За последние годы это первый случай, когда Армения не поддержала Россию. Считаем, что это хороший сигнал, и надеемся, что такая позиция хотя бы будет продолжена», - сказал Автономов.

Идет шестой день войны: в Украине теперь так отсчитывают дни календаря, сказал Автономов. Представляя, как украинцы провели минувшую ночь, он сообщил, что, не имея военного преимущества на фронте, русские приступили к варварским обстрелам украинских городов.

По его словам, сегодня утром тактическая ракета прилетела на площадь Свободы в Харькове. «Это центр города, никаких военных объектов там нет. Жилые кварталы Харькова обстреливаются «Градами». Это военные преступления. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены все оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления», - сказал временный поверенный в делах Украины в Армении.

На пресс-конференции было много параллелей со Второй мировой войной. Дипломату напомнили об угрозе президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, что напомнило ему о судьбе другого политического лидера, изолированного в бункере в конце той войны.

«Неадекватность полная. Я неделю назад сравнивал с Гитлером. Я, к сожалению, не ошибся, - сказал Автономов. - Если Путин избрал самоубийство, то для этого не надо кнопку нажимать. В 1945 году один человек сидел в бункере и закончил жизнь самоубийством. Этот тоже сидит в бункере и думает, что его не достанут, что он в безопасности. Я не думаю. Это самый-самый невероятный сценарий. Хотя, я думаю, что многие разведки мира сейчас работают по психологии этого человека. Это проанализировать может только психолог, не дипломат и не политолог».

Автономов считает, что успех в войне будет на стороне Украины, хотя они уже несут серьезные потери. У временного поверенного в делах Украины в Армении сегодня не было точной информации о числе погибших, однако он заявил, что те кадры, которые он видит из Киева, Харькова, из бомбоубежищ, больниц, метро, свидетельствуют о том, что число погибших мирных жителей исчисляется сотнями.

О гуманитарной катастрофе говорить пока рано, по словам украинского дипломата, продукты первой необходимости в магазинах все еще есть. Ситуация тяжелая, но не критичная. «Паники нет. У меня в Киеве старший сын, я с ним списываюсь иногда, да, говорит: был в магазине, люди стоят, есть очереди, ну хлеба нет, купили круассаны», - рассказал Автономов.

«Украина чувствует поддержку Запада», - продолжил украинский дипломат, намекнув, что слова президента Украины Зеленского в первые дни войны о том, что страна осталась одна, были эмоциональными. «Это было эмоциональное заявление. Мы не одни. Идет помощь каждый день, реальная военная помощь. Дело в том, что Европейский союз впервые в своей истории финансирует военную операцию - 450 млн евро», - сказал он.

Однако война должна закончиться как можно скорее, сказал временный поверенный в делах Украины, веря, что российские танки не будут давить безоружных украинцев, которые выходят на дороги и блокируют их проход. «Они останавливаются. У них где-то у кого-то там еще пока что-то еще в сердце или в голове осталось… надолго ли?» - сказал Автономов.

Вчера состоялись первые российско-украинские переговоры, но война продолжается. На вопрос Радио Азатутюн, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы война закончилась, украинский дипломат сказал, что нужен компромисс, но капитуляции не будет. Переговоры для украинской стороны не достигли цели, они должны быть продолжены.