Криминализация оскорбления может серьезно повлиять на право на свободу выражения мнений - посол ЕС

Криминализация клеветы или оскорбления может оказать серьезное «охлаждающее влияние» на право на свободное выражение мнений, в ответ на запрос Радио Азатутюн заявила глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, ссылаясь на прецедентное право Совета Европы.

Она особенно подчеркнула, что Армения является членом Совета Европы.

Закон, ограничивающий право на свободу выражения мнений, должен содержать очень конкретное и четкое ограничение, чтобы он был юридически предсказуемым и четким, отметила посол.

«Самый важный вопрос состоит в том, будет ли этот закон применяться по демократическому, а не произвольному принципу, на основе объективных критериев, будет ли он находиться в сфере независимого судебного контроля, где судьи будут рассматривать соразмерность санкций. Если оскорбление будет приравнено к разжиганию ненависти, что может привести к легитимизации, распространению или стимуляции насилия, расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизму или дискриминации, основанной на нетерпимости или других формах ненависти, в этом случае санкции или ограничения могут быть более строгими», - сказала Андреа Викторин.

На вопрос Радио Азатутюн, разделяет ли она озабоченность местных и международных правозащитных организаций, связанную с криминализацией тяжкого оскорбления, посол ответила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией и проводит свой собственный правовой анализ.

Посол ЕС также сообщила, что у них была общая консультация с генеральным прокурором, и не только по закону об уголовной ответственности за тяжкое оскорбление. «Мы говорили о ряде проблем, у нас состоялась очень глубокая и подробная дискуссия. Я убеждена, что он очень серьезно относится к этому вопросу», - заключила Андреа Викторин.

Закон об уголовной ответственности за тяжкое оскорбление, принятый летом прошлого года только голосами провластных депутатов, стал предметом многочисленных дискуссий․ С призывом декриминализовать тяжкое оскорбление к Армении обратился ряд международных организаций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы. Авторитетная правозащитная организация Freedom House, выразив обеспокоенность в связи с ограничением свободы слова в Армении, призвала к отмене данного закона.

В начале марта этого года генеральный прокурор Артур Давтян представил Андреа Викторин обоснования необходимости криминализации тяжкого оскорбления в Армении.

Конституционный суд (КС) вчера в письменном порядке приступил к рассмотрению вопроса о конституционности данного закона. Заявление в КС подал бывший омбудсмен Арман Татоян.