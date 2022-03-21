Предложения Баку приемлемы, но не полностью отражают возможную повестку мира - Мирзоян

В предложениях Азербайджана, переданных Еревану 10 марта, по большому счету, нет ничего неприемлемого, другие дело, что эти вопросы, эти предложения не полностью отражают возможную повестку всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном, и наши ответы восполняют эту повестку, заявил в Национальном собрании министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Считаем ключевыми и принципиальными права армян Нагорного Карабаха и вопрос статуса Нагорного Карабаха. Вот на этой полноценной основе мы готовы начать переговоры, и именно с этим предложением бы обратились к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров вокруг мирного договора на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта», - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов.

В начале прошлой недели официальный Ереван заявил, что обратился к сопредседателям Минской группы с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора с Азербайджаном. Официального публичного ответа Минской группы пока нет. Азербайджан также до сих пор не ответил на предложение Армении о проведении мирных переговоров в формате Минской группы.