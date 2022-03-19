МИД Армении вручил ноту протесту представителю ООН в связи с мероприятием в Шуши

В ходе встречи исполняющая обязанности постоянного координатора ООН была проинформирована о том, что МИД Армении решительно осуждает вовлечение представительства ООН в Азербайджане к событиям 18 марта в Шуши, в связи с чем МИД подал ноту протесту.

Власти Азербайджана организовали в Шуши торжественное мероприятие, посвященное 30-летию членства Азербайджана в ООН. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджи сообщил, что в мероприятии примут участие официальные представители структур ООН.

МИД Армении потребовал от ООН предпринять шаги по восстановлению нейтральной позиции ООН в контексте нагорно-карабахского конфликта.

Ранее проведение Азербайджаном подобного мероприятия в Шуши осудили власти Нагорного Карабаха.