Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

МИД Армении вручил ноту протесту представителю ООН в связи с мероприятием в Шуши

Здание МИД Армении в Ереване

Исполняющая обязанности постоянного координатора Организации Объединенных Наций (ООН) в Армении Лила Петерс Яхья была приглашена в Министерство иностранных дел в связи с мероприятием в Шуши.

В ходе встречи исполняющая обязанности постоянного координатора ООН была проинформирована о том, что МИД Армении решительно осуждает вовлечение представительства ООН в Азербайджане к событиям 18 марта в Шуши, в связи с чем МИД подал ноту протесту.

Власти Азербайджана организовали в Шуши торжественное мероприятие, посвященное 30-летию членства Азербайджана в ООН. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджи сообщил, что в мероприятии примут участие официальные представители структур ООН.

МИД Армении потребовал от ООН предпринять шаги по восстановлению нейтральной позиции ООН в контексте нагорно-карабахского конфликта.

Ранее проведение Азербайджаном подобного мероприятия в Шуши осудили власти Нагорного Карабаха.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG