Вчера весь день в селе Неркин Ханд ждали министра обороны

Министр обороны Сурен Папикян вчера с рабочим визитом посетил Сюникскую область, где накануне в двух воинских частях погибли военнослужащие срочной службы.

По данным Следственного комитета, вчера утром выстрелом из винтовки был смертельно ранен рядовой Эдуард Рустамян, а накануне вечером также в результате выстрела из винтовки смертельное ранение получил рядовой Альберт Сироян. В обоих случаях уголовное дело было возбуждено по статье о доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности. Кто именно их довел до самоубийства? В Следственном комитете сообщают, что подозреваемых пока нет.

Минобороны сообщает, что на встрече с офицерами одной из воинских частей в Сюнике министр коснулся этих инцидентов, произошедших в последние дни в воинских частях, подлежащих объединению.

«Произошедшее является следствием нарушения дисциплины в некоторых подразделениях, а также недостаточного морально-психологического уровня отдельных военнослужащих», - заявил Папикян.

«Заслушав отчеты офицеров, ответственных за инциденты, глава Минобороны дал указания командиру воинской части принять необходимые меры для исключения таких случаев», - говорится в распространенном военным ведомством сообщении.

Также отмечается, что Папикян посетил приграничный район, прилегающий к общине Неркин Ханд, где командир воинской части генерал-майор Артак Будагян представил текущую ситуацию в районе.

Несколько дней назад именно из этого села поступил сигнал о том, что азербайджанские подразделения вторглись на административную территорию Неркин Ханда примерно на один километр и установили пять палаток. В Минобороны категорически опровергли информацию о продвижении азербайджанских подразделений, пояснив, что этот участок находится под контролем Азербайджана, азербайджанские военные всего лишь возвращаются на свои позиции.

«Вчера весь день наши сельчане ждали, но он [министр обороны] не приехал. Вечером мы позвонили в Цав, там сказали, что они приехали и уехали, какую-то военную базу создают, что делают, не знаю», - рассказала жительница Неркин Ханда Асмик Казарян.

Вчера в течение всего дня жители Неркин Ханда ждали министра обороны, чтобы, как сказала Асмик Казарян, объяснить Сурену Папикяну, что территория, на которую вторглись и где разместились азербайджанцы, является территорией Неркин Ханда, Республики Армения.

«Потому что они говорят, что это не наша территория, а мы утверждаем, что это наша территория», - сказала Казаран.

Жители села Неркин Ханд прекрасно помнят, где находились азербайджанцы в советские годы. 60-летний Радик Багдасарян возмущен тем, что министр не пришел их выслушать. Разве старое кладбище села и хачкары не доказывают, что территория армянская, спрашивает он.

«Азербайджанцев здесь не было, азербайджанцы приходили сюда летом со своей стороны, за километры отсюда, сидели, держали скот, зимой спускались, шли на свою сторону. Нет такого, они врут», - сказал Багдасарян.

Вся община и руководитель общины утверждают, что азербайджанцы вошли на административную территорию Неркин Ханда. Сверху категорически отрицают это, а с ними не разговаривают.

«Кто будет решать наш вопрос? Или нас отдали, а мы не знаем?» - недоумевает Багдасарян.

Вчера с жителями Неркин Ханда побеседовали представители офиса омбудсмена. Их спросили, что им нужно, чего они хотят. По словам Радика Багдасаряна, они ответили, что им нужна безопасность.