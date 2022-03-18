МВФ также резко снизил прогноз экономического роста Армении до 1,5%

В опубликованном вчера сообщении крупная международная финансовая организация подчеркнула, что широкие санкции против России неизбежно повлияют на Армению. Однако МВФ подчеркивает, что степень негативного воздействия пока неясна.

По оценке МВФ, рост цен на продукты питания и топливо из-за российско-украинской войны, сокращение денежных переводов, рост волатильности на мировом финансовом рынке приведут к повышению цен и замедлению экономического роста в Армении.

То, что Армения пострадает от ужесточения санкций против России, не скрывают и власти страны. Центральный банк на днях снизил прогноз экономического роста с 5,3% до всего лишь 1,6%.

Председатель Центробанка Мартин Галстян заявил, что царит тотальная неопределенность, но ясно, что санкции против России, являющейся главным торговым партнером Армении, существенно замедлят экономический рост в Армении, ударят по отраслям экономики.

Галстян отметил, что наблюдаются определенные проблемы в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, есть некоторый спад и в строительной сфере, и единственная отрасль, где будет позитивное развитие, это сельское хозяйство.

На прошлой неделе ЦБ решил поднять ставку рефинансирования, являющуюся инструментом сдерживания инфляции, сразу на 1,25 процентных пункта , установив ее на уровне 9,25%.

К концу 2021 года, еще до активной фазы российско-украинского конфликта, власти Армении прогнозировали в 2022 году экономический рост на уровне 7%. Этот показатель был закреплен в пятилетней программе правительства. По мнению властей, для решения ряда социальных проблем и улучшения благосостояния населения необходим экономический рост на уровне не менее 7% в год.