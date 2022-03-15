Санкции против России существенно замедлят рост экономики Армении, ударят по ее отраслям - глава ЦБ

«Увеличение геополитических рисков в регионе и высокая неопределенность привели к росту волатильности на финансовых рынках Армении и увеличению дополнительного риска. Существующие неопределенности отразились также на поведении инфляции и инфляционных ожиданий», - сказал он.

После первых недель российско-украинской войны Центральный банк сообщает, что из-за ужесточающихся день ото дня санкций против России, являющейся торговым партнером номер один Армении, промышленность Армении переживет спад. С учетом возможного негативного влияния геополитических процессов на экономику Армении Центробанк резко снизил прогноз экономического роста в этом году с прежних 5,3% до 1,6%.

Галстян отметил, что наблюдаются определенные проблемы в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, есть некоторый спад и в строительной сфере. «Единственная отрасль, которая будет иметь более позитивное развитие, согласно нашим предыдущим прогнозам, это отрасль сельского хозяйства», - отметил Мартин Галстян.

ЦБ сегодня решил поднять сразу на 1,25 процентных пункта ставку рефинансирования, являющуюся инструментом сдерживания инфляции, установив ее на уровне 9,25%. Более того, ЦБ заявляет, что в случае неопределенности экономических перспектив и сохранения инфляционных ожиданий в ближайшее время также рассмотрит необходимость ужесточения денежно-кредитных условий.

По мнению Центробанка, такое ужесточение ставки рефинансирования будет способствовать снижению 12-месячной инфляции, она приблизится к целевому уровню в 4%. В феврале 12-месячная инфляция составила 6,5%, в целом за 2021 год - 7,7%. Сейчас особенно быстро растут цены на продукты питания.

По словам председателя ЦБ Мартина Галстяна, сейчас все ждут окончания активной фазы российско-украинского противостояния, что, в свою очередь, создаст определенные новые экономические реалии. По данным Центробанка, вопрос экспорта в Россию является проблематичным. Россия является экономическим партнером номер один для Армении, в прошлом году экспорт в эту страну составил почти 850 млн долларов.

«Ситуация в этом смысле достаточно разношерстная: есть компании, у которых контракты в долларах США, но при заключении следующего контракта они рассчитывают, что он будет зафиксирован в российских рублях. Есть компании, которые на данный момент рассчитывают на оплату в российских рублях и, естественно, на них существенно повлияет курс рубля к доллару или рубля к драму в момент оплаты. А есть компании, которые ведут переговоры с поставщиками, чтобы вообще получить свои деньги. Потому что там тоже есть некоторые проблемы», - подчеркнул глава ЦБ.

В эти недели в Армению приезжает большое число граждан России, многие из них заключают здесь финансовые сделки, покупают доллары. Председатель Центробанка сообщил, что с начала российско-украинской войны счета в Армении открыли около 6500 иностранных граждан. Однако Мартин Галстян подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости вмешиваться в рынок для предотвращения оттока валюты.

Что касается просьбы Украины о прекращении работы с российской платежной системой «Мир», то Галстян внятного ответа не дал, лишь отметил, что искусственно поднимать шум вокруг этого нет необходимости, Центральный банк четко продолжает свою деятельность.