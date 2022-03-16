Оппозиция предлагает на очередном заседании НС в срочном порядке обсудить гуманитарные проблемы в Карабахе

Две оппозиционные фракции Национального собрания Армении, «Айастан» и «Честь имею», предлагают на очередном заседании парламента 22 марта в срочном порядке обсудить гуманитарные проблемы, возникшие после аварии на газопроводе в Нагорном Карабахе.

По словам депутата фракции «Айастан» Арама Вардевняна, очень важно, чтобы Армения адекватно отреагировала на возникший в Карабахе гуманитарный кризис.

«С 8 марта до сих пор тысячи наших соотечественников в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] вообще лишены возможности отопления, там даже больницы лишены отопления. Я сам несколько дней назад был в Арцахе, своими глазами видел, как, например, больница, где более 40 пациентов, речь идет о детской больнице, вообще лишена возможности отапливаться», - отметил Вардеванян.

Для проведения срочного обсуждения необходимы голоса 1/4 всех депутатов, что две оппозиционные фракции могут обеспечить без участия правящего большинства. Проблемы с обеспечением кворума также нет, так как обсуждение организуется уже в ходе текущего заседания. В качестве смежных докладчиков от правительства оппозиция пригласила министра иностранных дел Арарата Мирзояна и вице-премьера Мгера Григоряна. Реакции от правящей фракции об участии или неучастии в обсуждении оппозиция не получала.

В ходе срочного заседания в качестве основного докладчика выступит депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

«Арцах находится в кризисе, и мы видим проблему не только в условиях сложившихся сегодня реалий, но очевидно, что у Азербайджана будут возможности и в будущем, и он уже показал, что будет использовать эти инструменты для воздействия на наших соотечественников, проживающих в Арцахе, с целью выбивания уступок в вопросах, связанных с Арцахом и Арменией. Должностные лица, которые в связи с данной гуманитарной ситуацией в социально-экономическом или инфраструктурном плане имеют дело или по должности должны иметь дело с соответствующими органами Арцаха, должны также представить объяснение о том, какие шаги они предприняли в сложившейся ситуации для своевременного предотвращения подобной ситуаций», - сказал Абраамян.

Уже 9-й день на всей территории Нагорного Карабаха нет газа. Авария газопровода произошла на подконтрольной Азербайджану территории, недалеко от Шуши. Азербайджанская сторона на протяжении всех этих дней не допускала специалистов к поврежденному участку единственного газопровода, идущего из Армении в Нагорный Карабах. Отсутствие газа создало множество проблем, начиная от проблем с выпечкой хлеба, отоплением и заканчивая периодическими отключениями электричества из-за перегрузок в энергосистеме. Из-за холода с понедельника занятия в школах Нагорного Карабаха приостановлены.