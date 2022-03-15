Пашинян и Клаар считают необходимым всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ

В контексте укрепления мира и стабильности в регионе Никол Пашинян и Тойво Клаар обменялись мнениями по вопросам делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, разблокированию коммуникаций, а также по армяно-турецкому диалогу.

Премьер-министр Армении высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению региональной стабильности. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность состоявшихся при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции в Брюсселе и президента Российской Федерации в Сочи встреч и реализации достигнутых договоренностей.

Двусторонне была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр выразил удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС и подчеркнул важность направленных на укрепление отношений усилий. Коснувшись проводимых в Армении демократических реформ, Никол Пашинян подчеркнул, что правительство последовательно идет по пути реализации демократической повестки Республики Армения и признательно ЕС за поддержку этого процесса.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил, что Европейский союз придает важность укреплению партнерства с Арменией и подтверждает свою готовность поддерживать демократические реформы в Армении.

Евросоюз обеспокоен недавними нарушениями режима прекращения огня и проблемой входящего в Нагорный Карабах газопровода, вчера в беседе с Радио Азатутюн заявил Тойво Клаар, сообщив, что обсуждает эти вопросы с официальными Ереваном и Баку.

Сегодня спецпредставитель ЕС сообщил Радио Азатутюн, что уже обсудил проблему в телефонных разговорах с официальными лицами Азербайджана на прошлой неделе и продолжает заниматься этим вопросом в эти дни.