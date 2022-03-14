ЕС обеспокоен проблемой входящего в Карабах газопровода и нарушениями режима прекращения огня

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, находящийся в настоящее время в Ереване, сообщил Радио Азатутюн, что обсуждает эти вопросы с официальными Ереваном и Баку.
«Последние события на местах действительно очень тревожны. В последние дни у меня было несколько бесед с представителями Еревана и Баку по этим вопросам. Естественно, эти проблемы беспокоят Евросоюз. Очень важно, чтобы [входящий в Карабах] газопровод как можно скорее был отремонтирован и стрельба прекратилась. Я нахожусь в Ереване и сейчас провожу здесь консультации на высоком уровне. Естественно, эти вопросы будут в повестке дня моих встреч», - в письменном комментарии сообщил Радио Азатутюн спецпредставитель ЕС.
Клаар также сделал запись в своем микроблоге в Twitter, отметив, что находится в Ереване с двухдневным визитом. «Поскольку международная атмосфера стала более напряженной, Евросоюз более чем когда-либо привержен цели мирного и процветающего Южного Кавказа», - написал европейский чиновник.
Почти неделю все населенные пункты Нагорного Карабаха остаются без газа․ На участке Шуши-Лисагор, перешедшем под контроль Азербайджана, произошла авария на магистральном газопроводе, по которому газ поступает из Армении в Карабах, однако азербайджанская сторона не разрешает проводить ремонтные работы на газопроводе.
В последние дни и в Нагорном Карабахе, и на границах Армении ситуация неспокойная. В начале прошлой недели на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб армянский военнослужащий, еще один был ранен. А три дня назад в селе Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха в результате взрыва минометного снаряда был ранен житель села.
Баку, однако, либо опровергает эту информацию, либо утверждает, что режим прекращения огня нарушили армянские ВС.
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