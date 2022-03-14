Статус Карабаха должен быть определен в ходе переговоров - Агаджанян ответил на предложения Баку

По мнению правящей партии, такова была позиция Армении за столом переговоров на протяжении последних 30 лет.

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли добиться этого в составе Азербайджана, Агаджанян ответил: «Думаю, этот процесс следует обсудить и достичь окончательного статуса в рамках окончательного заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

Агаджанян отметил, что чуть позже будет опубликован официальный ответ Армении на предложения Азербайджана.

Касаясь предложений Баку о делимитации и демаркации границы, Агаджанян отметил, что для Армении важно, чтобы этот процесс не носил «фиктивный м имитационный характер», в частности, нужно создать для этого благоприятные условия.

Ранее правительство Армении заявляло, что для демаркации границы необходимо, чтобы с обеих сторон был осуществлен зеркальный отвод войск и на месте были размещены международные наблюдатели. На это Баку возражал, что демаркация должна быть проведена без предварительных условий.

Официальный Ереван ответил на переданные Азербайджаном предложения и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта. Об этом сегодня заявил МИД Армении, не уточнив, приняла или отклонила армянская сторона предложения Баку.

За этим заявлением последовало заявление МИД Азербайджана, в котором Баку представил пять базовых принципов, содержащихся в документе из пяти пунктов.