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Карабах

Статус Карабаха должен быть определен в ходе переговоров - Агаджанян ответил на предложения Баку

Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. Речь идет о безопасном проживании народа Нагорного Карабаха на своей родине, и весь контекст с 90-х годов был именно таким, в беседе с Радио Азатутюн заявил председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

По мнению правящей партии, такова была позиция Армении за столом переговоров на протяжении последних 30 лет.

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли добиться этого в составе Азербайджана, Агаджанян ответил: «Думаю, этот процесс следует обсудить и достичь окончательного статуса в рамках окончательного заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

Агаджанян отметил, что чуть позже будет опубликован официальный ответ Армении на предложения Азербайджана.

Касаясь предложений Баку о делимитации и демаркации границы, Агаджанян отметил, что для Армении важно, чтобы этот процесс не носил «фиктивный м имитационный характер», в частности, нужно создать для этого благоприятные условия.

Ранее правительство Армении заявляло, что для демаркации границы необходимо, чтобы с обеих сторон был осуществлен зеркальный отвод войск и на месте были размещены международные наблюдатели. На это Баку возражал, что демаркация должна быть проведена без предварительных условий.

Официальный Ереван ответил на переданные Азербайджаном предложения и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта. Об этом сегодня заявил МИД Армении, не уточнив, приняла или отклонила армянская сторона предложения Баку.

За этим заявлением последовало заявление МИД Азербайджана, в котором Баку представил пять базовых принципов, содержащихся в документе из пяти пунктов.

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