Ваагн Хачатрян считает правильной позицию правительства по российско-украинскому конфликту

«Что касается политической части, то я считаю, что то поведение, которое демонстрируют власти Армении, те заявления, которые они делают, являются самыми правильными. Просто мы все должны надеяться и делать все возможное, чтобы война как можно скорее закончилась. Мы прекрасно знаем, что это значит», - сказал Хачатрян.

Премьер-министр, министр иностранных дел или какой-либо другой высокопоставленный чиновник Армении до сих пор не высказали какой-либо позиции по идущей в Украине войне, а при голосовании в ООН по резолюции об агрессии России против Украины Армения воздержалась. Однако если в политическом плане, по мнению Хачатряна, Армения находится на правильном пути, то экономические проблемы, по мнению избранного президента, могут быть непредсказуемыми.

«Ни один самый лучший экономический анализ или аналитик не могли бы предположить, что за очень короткое время наш крупнейший экономический партнер Россия может оказаться под столь серьезными санкциями. Мы, конечно, частично можем предсказать последствия, но, уверяю вас, не полностью. Нам просто нужно подготовить нашу систему, особенно финансовую», - подчеркнул избранный президент.

Готовится не только финансовая сфера, но и экономический блок исполнительной власти, заверил Хачатрян, который в последний раз участвовал в заседании правительства.

«Конечно, у нас должен быть существующий пессимистический сценарий, но наши настроения внутри общества и бизнес-сообщества должны реализовываться не в рамках этого пессимистического сценария, а в более мягких сценариях, где люди должны быть убеждены, что со стороны государства делается все для того, чтобы поддержать бизнес-сообщество, а также социально уязвимые слои населения. Эти программы будут продолжены», - сказал он.

В воскресенье состоится инаугурация новоизбранного президента. Хачатрян сменит на этом посту Армена Саркисяна, ушедшего в отставку после четырех лет пребывания в должности. Последний, уходя, отметил, что полномочия президента слишком ограничены, чтобы влиять на важные процессы. Хачатрян, однако, не считает, что полномочия президента в парламентской республике на самом деле сильно ограничены.