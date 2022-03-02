На специальной сессии Генассамблеи ООН Армения воздержалась при голосовании по осуждающей Россию резолюции

За резолюцию под названием «Агрессия против Украины» проголосовал 141 из 193 членов ООН, против – только 5, воздержались 35 стран. Армения - среди воздержавшихся, также как, например, Китай, Индия, Иран и др.

Против проголосовали Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.

Резолюция ООН осуждает вторжение России в Украину и подтверждает приверженность Генассамблеи ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы, но отражают сформировавшееся международное мнение. В случае специальных сессий для принятия резолюция должна получить 2/3 голосов государств-членов ООН, воздержавшиеся голоса не учитываются.

Ранее Россия заблокировала принятие аналогичной резолюции в Совете Безопасности ООН, где у нее есть право вето.