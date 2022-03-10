Война в Украине не может не иметь последствий для Армении и региона - Макрон

Президент Франции в среду вечером в Париже на форуме «Амбиции: Армения-Франция» начал свое выступление с российско-украинской войны. Россия принесла войну в Европу, и эта война не может не иметь последствий для Армении и всего региона, подчеркнул Эмманюэль Макрон, отметив, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Армении.

«Мы должны быть бдительными. В этой ситуации нельзя забывать осень 2020 года. Здесь тоже не все решено, и многое предстоит сделать», - сказал президент Макрон.

Рабочий визит премьер-министра Армении во Францию завершился вечером 9 марта. Сначала Макрон принял Пашиняна в Елисейском дворце, а затем два лидера приняли участие в армяно-французском форуме, где оба выступили с речью.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян подчеркнул солидарность Франции с Арменией в ходе 44-дневной войны. «В частности, хотел бы напомнить, что президент Макрон был первым среди мировых лидеров, кто дал четкую и беспристрастную оценку произошедшим событиям. Точно так же французское общество поддержало Армению в самый трудный момент, что также выразилось в резолюциях, принятых Сенатом и Национальным собранием Франции в защиту прав арцахских армян», - сказал премьер-министр Армении.

Говоря о карабахской проблеме, Пашинян выразил надежду на то, что благодаря посредническим усилиям Франции и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе будет установлен мир и это будет способствовать открытию коммуникаций.

«В этом контексте я бы хотел еще раз подтвердить высокую оценку со стороны Армении той важной роли, которую играет Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и выразить надежду на то, что совместными усилиями с другими сопредседателями удастся установить мир в регионе, способствовать открытию коммуникаций и стимулированию экономического сотрудничества», - отметил армянский премьер.

Делегация во главе с Пашиняном находилась во Франции с двухдневным визитом. В состав делегации вошли министры иностранных дел, здравоохранения, территориального управления и инфраструктуры и другие официальные лица.

Макрон пригласил Пашиняна во Францию 4 марта, когда направил послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией.