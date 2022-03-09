Пашинян и Макрон в Елисейском дворце обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

В ходе встречи собеседники обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении назвал недопустимыми любые попытки эскалации ситуации, отметив, что Азербайджан продолжает провокационные действия как в Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе, в результате чего 7 марта с армянской стороны погиб один человек, еще один получил ранение.

Стороны подчеркнули важность комплексного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и реализации трехсторонних заявлений, подписанных после 44-дневной войны.

В ходе беседы тет-а-тет Пашинян и Макрон подчеркнули важность предстоящего в Париже форума «Амбиции: Армения-Франция» и выразили уверенность, что он придаст новый импульс развитию и расширению двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инфраструктуры, туризма, здравоохранения, образования, науки и культуры.

Стороны подчеркнули, что основанное на взаимном доверии и дружбе армяно-французское сотрудничество в ближайшее время получит новый импульс вследствие обсуждения и реализации различных совместных проектов.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в расширении представительства французского бизнеса на армянском рынке. Была подчеркнута важность сотрудничества в таких отраслях экономики, как инфраструктура, туризм, строительство водохранилищ, сельское хозяйство и др.

В свою очередь, Макрон подчеркнул готовность и заинтересованность Франции в углублении связей с Арменией в экономической и гуманитарной сферах.

Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон коснулись также происходящих на международной арене процессов.