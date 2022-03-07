Азербайджан открыл огонь на западном участке границы. С армянской стороны один военнослужащий погиб, еще один ранен

Минобороны Армении сообщило, что сегодня около 12:40 подразделения ВС Азербайджана открыли прицельный огонь по армянским боевым позициям, расположенным на западном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего ранения получили двое военнослужащих ВС Армении.

Грач Манасарян скончался по дороге в больницу. Жизнь другого раненого военнослужащего вне опасности.

Погибший военнослужащий был родом из села Акнер Сюникской области.

«Это очень хорошая семья, скромная, работящая», - сказал глава общины Акнер Спартак Минасян.

Глава общины рассказал, что Грач Манасарян с женой и двумя маленькими детьми жил в Веди. Он пять лет служил контрактником, также участвовал в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.

Официальный Баку отрицает, что армянский военнослужащий погиб в результате действий подразделений ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана заявило, что «это ложь, не соответствующая действительности». Азербайджанское военное ведомство рано утром распространило сообщение о том, что армянская сторона за один день 24 раза стреляла в направлении Тертера, Агдама, Геранбоя, Ходжалу и Кельбаджара.

«Стреляли из села Заркенд Басаркечарского района», - заявил официальный Баку.

Это село Кут Варденисского района. Никаких выстрелов отсюда не было, сказал глава укрупненной общины Акоп Аветян.

«Вчера день прошел спокойно, никаких пограничных инцидентов или выстрелов слышно не было, их не было», - сказал Аветян.

Распространенную Азербайджаном информацию опровергло и Минобороны Армении, подчеркнув, что Азербайджан в очередной раз распространяет дезинформацию.

Сегодня в Баку министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел совещание, поручив адекватно реагировать на «возможные провокации против азербайджанских подразделений».

Азербайджанские выстрелы не смолкают также в приграничных селах Нагорного Карабаха, в частности, были обстреляны армянские позиции у села Храморт Аскеранского района. «Азербайджанская сторона прекратила стрелять только после нашего ответа», - сказал глава села Зорик Абраамян.

Затем в село на переговоры пришли российские миротворцы.

«Я позвонил командующему миротворческими силами, командующий отправил ребят, они приехали в село на двух БТРах, обошли весь периметр границы, прибыло командование миротворческих сил, азербайджанское командование, провели переговоры на границе», - сообщил Абраамян.

Азербайджан и в этом случае заявляет, что их позиции обстреляли «дислоцированные на территории Азербайджана армянские вооруженные формирования».

Храморт сегодня также был обстрелян азербайджанцами, обстрелы начались со второй половины дня.

Азербайджанская сторона несколько недель назад открыла огонь по карабахцам, работавшим в садах села, а затем начала озвучивать угрозы на-армянском, требуя, чтобы люди покинули село. По словам главы села, жители Храморта теперь боятся заходить в свои сады, которые находятся примерно в 100 метрах от азербайджанского поста.

Параллельно со всем этим официальные круги и Армении, и Азербайджана очень активно говорят о мирном договоре.



А азербайджанские СМИ сегодня распространили свежий видеоролик, в котором с удовлетворением сообщают, что азербайджанская музыка, которая звучит в Шуши, очень отчетливо слышна в Степанакерте. Звучит не только мугам, но и гимн Азербайджана, и для разнообразия отрывки из оперы «Кёроглы».