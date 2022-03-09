Парламентская оппозиция не примет участия в церемонии инаугурации президента

Инаугурация пятого президента Армении пройдет без участия парламентской оппозиции. Представители обеих оппозиционных фракций Национального собрания - «Айастан» и «Честь имею», сообщили Радио Азатутюн, что не примут участия в официальной церемонии.

В правящей фракции «Гражданский договор» в ответ заявили, что решение оппозиции не может бросить тень на торжественную церемонию.

Кандидат от правящей фракции Ваагн Хачатрян, избранный на прошлой неделе президентом республики, в ближайшее воскресенье на специальном заседании Национального собрания вступит в должность, принеся народу клятву быть беспристрастным и направить все свои усилия на укрепление национального единства.

«В начале всего процесса выборов в эфире Общественного телевидения Ваагн Хачатрян заявил, что является членом политической команды, из чего следует, что это противоречит не только букве, но и духу закона, так как президент должен выполнять функцию надпартийного арбитра, которую он выполнять не может, будучи членом политической команды. Поэтому он является президентом Никола Пашиняна. А мы не видим никакого резона участвовать в церемонии инаугурации президента Никола Пашиняна», - сказал секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Мы не участвуем и не будем участвовать в этих процессах, и нет никакой логики в том, чтобы мы участвовали в этом формальном мероприятии. Мы даже не посчитали нужным обсудить это, потому что, если мы даже не задали вопросов и не участвовали в обсуждениях в НС, нет никакой логики и в участии в этой церемонии инаугурации», - сказал депутат фракции «Айастан», вице-спикер НС Ишхан Сагателян.

«Они не могут бросить тень на какой-либо процесс, заявления оппозиции о том, что выборы президента нелегитимны, не могут бросить тень на процесс выборов. Все произошло в соответствии с духом и буквой Конституции. И после церемонии инаугурации г-н Хачатрян вступит в должность президента Республики Армения», - сказал секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

Местом проведения мероприятия был выбран спортивно-концертный комплекс, где в 2018 году прошла также церемония инаугурации Армена Саркисяна, ушедшего в отставку с поста президента.