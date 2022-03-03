Ваагн Хачатрян – пятый президент Армении

Вчера в первом туре президентских выборов приняли участие 69 депутатов, и все 69 - проголосовали «за», но этого оказалось недостаточно. Для избрания президента в первом туре требовалось не менее 81 голоса «за», в то время как у правящей фракции всего 71 мандат. Во втором туре президентских выборов кандидату нужно было набрать - 65 голосов, и правящая фракция смогла обеспечить необходимое число голосов самостоятельно.

Армен Саркисян в конце января неожиданно подал в отставку, мотивировав свое решение ограниченными полномочиями президента.

Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост президента министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не приняли участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики и «не легитимировать этот процесс».

После отставки Армена Саркисяна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент должен работать в гармонии с правительством и большинством в Национальном собрании, отметив, что ветви власти должны не противостоять друг другу, а дополнять друг друга.