Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл во Францию

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в состав возглавляемой премьер-министром правительственной делегации входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместители министров образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян и Артур Мартиросян и другие должностные лица.
«В рамках визита премьер-министр проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем главы двух государств в Париже примут участие в форуме «Амбиции: Армения-Франция».
В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр Пашинян и президент Макрон в ходе форума выступят с речами», - говорится в сообщении.
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