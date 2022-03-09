Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл во Францию

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в состав возглавляемой премьер-министром правительственной делегации входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместители министров образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян и Артур Мартиросян и другие должностные лица.

«В рамках визита премьер-министр проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем главы двух государств в Париже примут участие в форуме «Амбиции: Армения-Франция».

В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр Пашинян и президент Макрон в ходе форума выступят с речами», - говорится в сообщении.