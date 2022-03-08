Премьер-министр Армении: Обеспечение полного равноправия женщин и мужчин является одним из приоритетов правительства

Об этом в своем поздравительном послании по случаю Международного женского дня 8 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обращаясь к женщинам, Пашинян подчеркнул, что правительство Армении привержено решению поднятых ими проблем и будет последовательно способствовать полной реализации их потенциала.

«Благодаря вашей заботе, мудрости и терпению вы веками поддерживали крепость наших семей, воспитывая прежде всего патриотичных детей. Ваша преданность своей семье и Родине способствует сохранению и укреплению национальных традиций.

В то же время символика этого праздника особое значение имеет в контексте защиты прав женщин.

Хочу подчеркнуть, что обеспечение полного равноправия женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни является одним из приоритетов правительства Республики Армения.

Мы постоянно работаем над повышением роли женщин в общественной жизни, защитой трудовых прав, защитой жертв насилия, а также обеспечением участия женщин в органах государственного управления, местного самоуправления и в политических процессах. Не случайно многие женщины успешно работают в высших звеньях системы государственного управления, а также в силовых структурах, в сфере охраны общественной жизни, и, надеюсь, их число будет последовательно увеличиваться», - в частности, отметил глава армянского правительства.