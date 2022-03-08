Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Премьер-министр Армении: Обеспечение полного равноправия женщин и мужчин является одним из приоритетов правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Обеспечение полного равноправия женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни является одним из приоритетов правительства Республики Армения.

Об этом в своем поздравительном послании по случаю Международного женского дня 8 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обращаясь к женщинам, Пашинян подчеркнул, что правительство Армении привержено решению поднятых ими проблем и будет последовательно способствовать полной реализации их потенциала.

«Благодаря вашей заботе, мудрости и терпению вы веками поддерживали крепость наших семей, воспитывая прежде всего патриотичных детей. Ваша преданность своей семье и Родине способствует сохранению и укреплению национальных традиций.

В то же время символика этого праздника особое значение имеет в контексте защиты прав женщин.

Хочу подчеркнуть, что обеспечение полного равноправия женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни является одним из приоритетов правительства Республики Армения.

Мы постоянно работаем над повышением роли женщин в общественной жизни, защитой трудовых прав, защитой жертв насилия, а также обеспечением участия женщин в органах государственного управления, местного самоуправления и в политических процессах. Не случайно многие женщины успешно работают в высших звеньях системы государственного управления, а также в силовых структурах, в сфере охраны общественной жизни, и, надеюсь, их число будет последовательно увеличиваться», - в частности, отметил глава армянского правительства.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG