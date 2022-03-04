Наряду с девальвацией рубля в последние дни обесценивается и драм

Наряду с девальвацией российского рубля в последние дни происходит и обесценивание армянского драма по отношению к другим основным валютам: доллару, евро и британскому фунту стерлингов.

Если неделю назад один доллар США можно было купить в банках за 485 драмов, то сегодня он стоит более 513 драмов. За тот же период курс евро вырос более чем на 20 драмов, составив 566 драмов.

По мнению Баграта Асатряна, возглавлявшего в 1990-е годы Центральный банк, причиной этих колебаний являются обмен денег населением и тревога, обусловленная сложившейся ситуацией. Экономист отметил, что реальные негативные последствия санкций против России дадут о себе знать в ближайшем будущем.

«Причем то, что мы наблюдаем в эти два дня, это пока эмоции. Практические последствия, обоснованные и обусловленные какими-то обстоятельствами, и их проявления мы еще увидим в ближайшем будущем. Это пока цветочки, шипы мы увидим позже, через один-два месяца, когда заработают экономические, фундаментальные факторы», - сказал Баграт Асатрян.

Экономист объяснил, что люди переводят свои денежные средства в более стабильные валюты - доллар и евро. Он напомнил, что после 44-дневной войны возникла такая же ситуация: граждане покупали иностранную валюту, в результате чего драм обесценивался.

«В небольших экономиках такова ситуация с валютами, это нормальное явление, нежелательное, но ожидаемое, здесь нет ничего экстраординарного. Нам нужно думать о том, каковы последствия и как предотвратить последствия негативных влияний», - сказал он.

Баграт Асатрян подчеркнул, что времена неопределенные, понятно и естественно, что сейчас все неспокойны, но необходимо проявлять сдержанность.

О возможных плохих сценариях для Армении вследствие российско-украинской войны вчера говорилось на заседании правительства. Власти не скрывают, что рост цен продолжится.

В Центральном банке пообещали прокомментировать эти колебания позже.