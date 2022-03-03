Правительство ожидает, что в этом году в Армении возникнет серьезная проблема с продовольственной безопасностью

Правительство ожидает, что из-за российско-украинской войны в этом году в Армении возникнет серьезная проблема с продовольственной безопасностью.

Прогнозируется, в частности, что продукты питания еще больше подорожают. Такие заявления прозвучали сегодня в ходе заседания кабмина.

Однако ни премьер-министр Никол Пашинян, ни министр экономики Ваан Керобян конкретных цифр не привели.

«Как видим, в течение последних двух лет постоянно происходят «инфляционные землетрясения». Первым был ковид, вторым геополитические развития, события, происходящие в Украине. И в этом смысле да, ничего оптимистичного впереди не ожидается», - сказал Пашинян, добавив, что, с другой стороны, ожидается, что цены на сельхозпродукцию повысятся, вследствие чего земледелие в Армении может стать более прибыльным.

Правительство сегодня одобрило программу содействия землепользователям в приобретении различных удобрений по доступным ценам.

Министр экономики напрямую обратился к сельчанам, призвав их «как можно больше возделывать земли».

«Потому что в этом году с учетом множества вызовов ожидается серьезный вызов продовольственной безопасности, с одной стороны, но, с другой стороны, мы видим, что цены на продукты питания будут расти, и сельское хозяйство будет становиться все более и более привлекательным», - сказал он.

Согласно опубликованным сегодня данным Статистического комитета, цены на продукты питания в Армении продолжают расти двузначными числами. В прошлом месяце, по сравнению с февралем прошлого года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 11,4%.

После заседания правительства Керобян подчеркнул, что власти будут стремиться сдерживать ожидаемый рост цен, сохраняя общую инфляцию в рамках запланированного в госбюджете на этот год уровня - 5,2%.

«Повторяю, как будут развиваться события, зависит от многих неопределенностей. Мы уже видим, что есть значительный рост цен на пшеницу и на многие другие основные виды товаров и сырья, есть большой риск на рынке сахара. Мы детально изучаем каждый вид товаров», - сказал он.

Гарантом стабильности цен в Армении является Центральный банк, главный советник которого Ваагн Григорян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что они следят за ситуацией и после анализа ситуации 15 марта опубликуют свои новые оценки и шаги по инфляции, ожидающейся после последних событий.

В начале февраля Центробанк в очередной раз повысил ставку рефинансирования до беспрецедентных за последние годы 8%.