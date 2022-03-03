В последние дни в Армению приезжают россияне с намерением здесь обосноваться

Российско-украинская война вынудила покинуть страну и 25-летнего Алексея, работающего в сфере СМИ.

«Возникла срочная необходимость покинуть страну, Армения была одним из очень хороших вариантов», - сказал Алексей.

Семью он оставил в России, хочет продолжить работу из Еревана, у него уже нет желания возвращаться в Россию. «Мой выбор был между Арменией и Грузией, потому что сюда было проще всего добраться. Некоторые аэропорты были закрыты. Мне пришлось сменить место», - сказал он.

Судя по соцсетям, многие россияне сейчас думают уехать из страны или уже уехали из-за ужесточающихся день ото дня санкций Запада против России и войны.

Министр экономики Армении Ваан Керобян также на днях подтвердил, что около десятка зарегистрированных в России компаний уже переехали в Армению, а многие намерены переехать.

«В основном обращаются компании сферы услуг, в частности, сферы информационных технологий», - сказал акционер компании, предоставляющей консультации по управлению бизнесом, Карен Мартиросян.

В одной из компаний, предоставляющих консультации иностранному и местному бизнесу, также подтверждают, что в последние дни к ним обращаются из России и даже из Беларуси с вопросами о переводе бизнеса в Армению, некоторые из них уже находятся на стадии перевода.

«С некоторыми мы в данный момент ведем переговоры, с некоторыми уже обеспечиваем реализацию этого процесса», - подчеркнул Мартиросян.

Хотя уже есть компании, обосновавшиеся в Ереване, однако они в данный момент избегают говорить о том, почему выбрали именно Армению.

На фоне всего этого на днях стало известно, что Владимир Путин издал указ о запрете вывоза более 10 тысяч долларов из России, которая подверглась западным санкциям из-за вторжения в Украину. В аэропорту «Звартноц» многие россияне просто отказывались говорить о причинах приезда в Армению.

По мнению экспертов, российские компании и россиян привлекает армянское бизнес-поле, среда свободная, почти нет ограничений, а в сфере информационных технологий действует множество льгот. Кроме того, они отмечают, что россияне не сталкиваются с какими-либо проблемами при переезде в Армению.

А что делает правительство для того, чтобы компании, переехавшие в Армению, оставались здесь не временно, а постоянно? На этот вопрос министр экономики Ваан Керобян сегодня ответить не захотел.