Около десятка российских компаний уже переехали в Армению - министр

По словам министра экономики Ваана Керобяна, около десятка из них уже переехали в Армению. «Около десятка компаний уже фактически переехали, а несколько компаний находятся на пути к этому. В общем обратилось множество компаний, десятки и, даже можно сказать, сотни компаний», - сказал министр.

По словам министра экономики, большинство компаний, переводящих или готовящихся перевести свой бизнес в Армению, относятся к сфере высоких технологий. По словам Керобяна, сюда пришли или собираются прийти компании, работающие, в частности, с западными рынками. «В основном это компании, имеющие прямые связи с западными рынками, и сегодняшние ограничения не позволяют им выполнять эту работу из своей страны», - пояснил министр.

В министерстве уже сформирована специальная рабочая группа, которая занимается вопросами перевода действующего бизнеса из других стран в Армению или создания нового бизнеса.

Министр Керобян заверяет, что регистрация для уже здесь создающихся компаний очень проста, никаких препятствий нет, проблемы начинаются на других этапах. По словам министра, они делают все, чтобы решить эти вопросы.

«Наша задача здесь не в том, чтобы бизнес был открыт легко, это уже легко, но сделать так, чтобы ведение бизнеса, закрытие бизнеса, проживание в Армении, обучение детей в Армении и другие вопросы были удобными, чтобы люди, которые не являются армянами и гражданами Армении, тем не менее, находились в приятной среде, где для созидания и работы была бы конкурентная среда мирового уровня», - сказал Ваан Керобян.

Сейчас армянское бизнес-поле представляет интерес и для украинских компаний, заверил Керобян, однако не сообщил, сколько компаний пожелали или собираются переехать из Украины в Армению.