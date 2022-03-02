В Армении отменен масочный режим – Минздрав

В частности, сегодня в Минздраве заявили, что в закрытых помещениях отныне ношение масок не является требованием, а исключение составляют только организации, предоставляющие медицинскую помощь и услуги.

Отмена масочного режима вступает в силу на следующий день после обнародования решения, добавили в Минздраве.

Отметим, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в Армении снизилась почти на 70%.