В Армении вспоминают кровавые события марта 2008 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян и другие высокопоставленные лица почтили память погибших сегодня утром у памятника Александру Мясникяну в центре Еревана, где 14 лет назад разворачивались основные события.

На рассвете 1 марта 2008 года полицейские силы разогнали круглосуточный сидячий протест сторонников оппозиции на площади Свободы в Ереване, где они выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов.

Позже в тот же день многотысячные митинги переместились к памятнику Масникяну, где десять человек были убиты и сотни ранены в результате столкновений между протестующими и силами безопасности вечером и в ранние часы следующего дня.

Несмотря на расследования, которые были проведены в связи с событиями, в том числе посредством парламентской комиссии, обстоятельства гибели 10 человек до сих пор остаются до конца не выясненными.