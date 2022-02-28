После очередной литургии она поприветствовала своих русских знакомых, они выразили друг другу соболезнования в связи с происходящими в Украине событиями.

Алла Гарян, мать которой русская, а отец - армянин, вместе с Людмилой много лет проработала на Ванадзорском научно-производственном предприятии полимерных композиционных материалов «ГИПК». Женщины были хорошими подругами. Они сожалеют, что «два братских народа воюют друг с другом».

«Они смогли довести до войны. Мудрости не хватило, чтобы предотвратить войну», - сказала Алла, у которой много родственников как в России, так и в Украине, и расспросила подругу-украинку, есть ли у той родственники в горячих точках войны.

Ответ женщины, родившейся в Одессе, на юге Украины, был положительным: «Конечно, у меня есть родственники и в Донецке, и в Киеве».

Женщины, имеющие тесные связи с двумя воюющими народами, подчеркнули, что два народа одной веры и при этом убивают друг друга. «Больно, очень больно. Мы крестились в том же Днепропетровске, а теперь убиваем друг друга… Стыд, унижение, горе… Война – это всегда зло», - сказала одна из женщин.

Ванадзорская православная церковь была построена в 1970-х годах. Людмила Кожемяченко вспоминает, что тогда местные русская и украинская общины вместе подписали петицию о строительстве здесь православного храма.

Украинка Людмила не скрывает, что даже в местной украинской общине есть люди с разными политическими взглядами. Некоторые настроены антироссийски, но немало и сторонников России. Однако в одном вопросе все они единодушны: война - это зло.

«Мы все осуждаем, это трагедия двух братских народов, - сказала Людмила Кожемяченко. - Войну невозможно оправдать. Она против человечности. Они стоит жизни. Люди погибают с обеих сторон, не только с украинской стороны. Мы надеемся, что эта трагедия скоро закончится».