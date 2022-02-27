Оплакиваем и отдаем дань уважения памяти погибших в Сумгаите – посольство США

В годовщину армянских погромов в Сумгаите посольство США в Армении разместило следующую запись у себя на странице в Facebook:

«Сегодня мы вместе с армянами оплакиваем и отдаем дань уважения памяти погибших в Сумгаите в 1988 году».

Отметим, что сегодня МИД Армении выступил с заявлением в связи с 34-й годовщиной армянских погромов в азербайджанском Сумгаите, в частности, подчеркнув, что «армянофобия и угроза применения силы продолжают оставаться государственной политикой Азербайджана».