МИД Армении: Армянофобия и угроза применения силы продолжают оставаться государственной политикой Азербайджана

Об этом заявил МИД Армении в распространенном сегодня заявлении в связи с 34-й годовщиной событий в Сумгаите.

«34 года назад, 27-29 февраля, были организованы погромы армянского населения города Сумгаит, спланированные властями Азербайджанской ССР в условиях попустительства правоохранителей, жертвами которых стали сотни армян, в том числе женщины, дети и старики, а тысячи подверглись насильственной депортации.

Организованные против армян массовые убийства и пытки, целью которых было насильственное подавление демократического волеизъявления армян Арцаха и реализации на основе существующих правовых механизмов их неотъемлемого права на самоопределение, в дальнейшем продолжились в Баку, Кировабаде и других армянонаселенных районах Азербайджана: на озвучивание народом Нагорного Карабаха воли жить свободно и безопасно на своей родине Азербайджан ответил реализацией политики коллективного наказания в отношении армян, которая впоследствии переросла в развязывание широкомасштабной войны против народа Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

«Погромы армян в Сумгаите получили широкий международный резонанс, Европарламентом была принята соответствующая осуждающая резолюция.

Продолжая ту же политику, 27 сентября 2020 года в ходе агрессии против Арцаха азербайджанские вооруженные силы подвергли этническим чисткам все перешедшие под их контроль армянонаселенные пункты, жестоко расправившись с многочисленными взятыми в плен гражданскими лицами и военнопленными, были уничтожены и подвергнуты вандализму армянские культурные и религиозные памятники и святыни.

7 декабря 2021 года решение Международного суда ООН о применении срочных мер в рамках международной конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» свидетельствовало о том, что спустя более трех десятилетий после Сумгаитских зверств Азербайджан продолжает политику расовой ненависти к армянам и уничтожения армянского культурного наследия.



Сегодня мы воздаем дань уважения памяти невинных жертв массовых преступлений, совершенных в Сумгаите и других населенных пунктах, и констатируем, что армянофобия и угроза применения силы продолжают оставаться государственной политикой Азербайджана, что явно противоречит региональным и международным усилиям, направленным на достижение мирного, развивающегося и стабильного региона», - заявил МИД Армении.