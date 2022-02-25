Минобороны хранит молчание в связи с увольнением начальника Генштаба ВС и других высокопоставленных военных

Пост начальника Генштаба ВС уже второй день остается вакантным. Пока неизвестно, кто следующим возглавит Вооруженные силы Армении.

В аппарате президента Радио Азатутюн сообщили, что предложения о новом назначении из правительства пока не поступало. По решению исполнительной власти, в отсутствие главы Генштаба ВС его заменяет первый заместитель.

В Минобороны так и не объясняют причину увольнения главы Генштаба ВС и других высокопоставленных военных.

В ходе вчерашней фейсбуковской пресс-конференции председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян коснулся этого вопроса. Провластный депутат связывает увольнение за один день сразу пятерых высокопоставленных военных проводимыми в армии реформами.

«Мы должны радоваться тому, что на высоком уровне происходят изменения», - сказал он.

Кочарян не согласен с тем, что власть хочет назначить на высокие военные должности лояльных ей офицеров.

После бархатной революции в отставку отправлен уже четвертый по счету глава Генштаба ВС. Артак Давтян уже один раз был уволен с этого поста, а затем вновь на него назначен, когда бывший начальник Генштаба Оник Гаспарян и другие высокопоставленные офицеры потребовали отставки Никола Пашиняна.

Давтян вместе с бывшим министром обороны и другими военными проходит по уголовному делу о «непригодных ракетах», он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Один из заместителей уволенного вчера Давтяна, Андраник Макарян, является обвиняемым по другому уголовному делу, связанному с 44-дневной войной.

Связаны ли увольнения с уголовными делами или для них есть другая причина? Правительство в подобных случаях должно давать разъяснения, считает правозащитник Артур Сакунц.

«Не просто желательно, а этого требует подотчетное и прозрачное управление, чтобы по каждому назначению и увольнению правительство представляло четкие обоснования», - сказал Сакунц.

Сакунц отмечает, что правительство также скупо на информацию о новых назначениях. «У нас очень мало информации об опыте тех людей, которые назначены», - сказал он.

В конце прошлой недели в отставку были отправлены заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления разведки Араик Арутюнян и начальник тыла Вооруженных сил Ромик Маркарян. Эти отставки последовали за сенсационным заявлением СНБ о шпионаже военных в армии в пользу иностранных спецслужб в ходе 44-дневной войны.