Муллу Голубой мечети возмутили посты азербайджанских депутатов

Муллу Голубой мечети Еревана Махмуда Мовахедифари возмутили посты двух азербайджанских депутатов в социальных сетях.

«Какой это язык, персидский или азербайджанский? Если бы здесь была хоть одна плитка на азербайджанском, мы бы признали этот факт», - в беседе с Радио Азатутюн с негодованием сказал он.

На днях побывавшие в Ереван в рамках Парламентской ассамблеи Евронест азербайджанские парламентарии посетили эту мечеть, сделали фотографии и написали, что сооружение 18-го века является единственным сохранившимся азербайджанским памятником в столице Армении. Депутаты азербайджанского парламента также выразили надежду, что в скором времени настоящие хозяева этой мечети смогут в ней молиться.



Персидские надписи на изразцах голубой мечети, дверь, стены, купол, минарет, использованные при строительстве материалы - всё доказывает, что это иранская, а не азербайджанская мечеть, возражает иранский священнослужитель.

«Если эти господа утверждают, что это азербайджанская мечеть, то пусть покажут здесь хотя бы один знак из азербайджанской истории», - сказал он.

По словам Махмуда Мовахедифари, есть множество фактов, которые позволяют с уверенностью утверждать, что это иранская мечеть.

В мечети 18-го века есть 3 мехраба (места для молитвы), вокруг них написаны стихи на персидском, указан год постройки. «1181 год. Написан год постройки этого главного мехраба, который соответствует вашему 1765 году. Это на персидском языке, пусть азербайджанцы посмотрят, на их языке это написано или на персидском», - сказал мулла.

Затем священнослужитель показал стекла, установленные на одной из стен мечети, которые, по его словам, присутствуют в старинных иранских домах. Такие стекла, по его словам, можно увидеть в Ширазе, Исфахане, Тебризе и других городах Персии. Больше нигде нет таких стёкол. Внутри них хранятся воспоминания студентов, которые здесь учились. «Аот стихотворение на персидском, ещё стихотворение на персидском… Если азербайджанцы честные, пожалуйста, пусть предъявят хоть одно доказательство того, что это их мечеть», - сказал он.

Мулла и сотрудники Голубой мечети не были проинформированы о визите азербайджанских депутатов. Последние не воспользовались услугами гида, вошли, сфотографировались и ушли. «Если бы я знал, я бы в ту же минуту пришел, доказал бы всеми этими фактами и сказал: если вы говорите, что это принадлежит азербайджанцам, приведите хотя бы одно доказательство», - сказал мулла.

О визите азербайджанских делегатов в Голубую мечеть заранее не были проинформированы и члены армянской делегации в ПА Евронест, сообщил Радио Азатутюн член армянской делегации, депутат Саркис Ханданян.

После вчерашней публикации азербайджанских депутатов не заставил себя долго ждать и ответ посольства Ирана на трех языках - армянском, персидском и английском: «Те, кто интересуются историей, прекрасно понимают высокую культурную ценность и самобытность архитектуры Голубой мечети, имеющей персидские надписи, которым более двухсот лет. Большое счастье, что эти исторические надписи сохранились».