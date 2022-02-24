«Мы надеемся, что Турция пересмотрит свою политику закрытых границ по отношению к Армении» - Аршанян

Мир в регионе под угрозой, стабильность хрупка, заявил вице-спикер Национального собрания, исполняющий обязанности спикера НС Акоп Аршанян сегодня на втором заседании Комитета Парламентского партнерства Армения-ЕС.

Отметив, что тяжелые последствия 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном и Турцией против Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года, оказались необратимыми, Аршакян подчеркнул: «Сегодня мы сталкиваемся с проблемами безопасности».

«Наиболее опасным событием является проникновение азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая 2021 года. Агрессия против Республики Армения привела к человеческим жертвам и создала серьезную угрозу региональной безопасности», - заявил вице-спикер НС, решительно осудив военные действия Азербайджана, которые подрывают региональный мир и безопасность.

Аршакян отметил, что армянская сторона ожидает немедленной и адресной реакции международных партнеров на незаконные действия Азербайджана, на проникновение на суверенную территорию Армении и дальнейшую эскалацию, на провокации Азербайджана на границе.

«Мы твердо убеждены в том, что применение силы не может способствовать установлению мер укрепления доверия, а также созданию атмосферы мира», - сказал вице-спикер НС, выразив уверенность, что возобновление процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полноценная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, ликвидация последствий их нарушений, в том числе соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, немедленное возвращение военнопленных и гражданских заложников могут создать условия для укрепления регионального мира и безопасности.

«Армения придает большое значение нормальным отношениям с соседними странами»

Армения придает большое значение нормальным отношениям с соседними странами, сказал Аршакян, подчеркнув, что армянская сторона поддерживает и стремится установить отношения на основе открытых границ и партнерства в регионе, всегда готова к здоровому и реалистичному диалогу.

Сообщив, что вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян в качестве представителя Республики Армения 14 января встретился с представителем Турции Сердаром Кылычем, а сегодня в Вене состоится вторая встреча спецпосланников, Аршакян выразил надежду, что Турция пересмотрит свою политику закрытых границ, проводимую с 1993 года по отношению к независимой Армении.

«Мы готовы навести мосты сотрудничества как с соседними странами, так и с международными организациями, действующими в различных форматах, для развития нашей страны и укрепления мира в регионе. Я убежден, что Европейский союз является органом, который своей миссией поддержит установление этого мира и стабильности», - заключил Акоп Аршакян.