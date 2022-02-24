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Карабах

Азербайджан вновь распространяет дезинформацию о ситуации на границе – Минобороны Армении

Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном (архивная фотография)

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о ситуации на границе, сегодня заявили в армянском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций со стороны ВС Армении в Лачинском направлении.

«Министерство обороны Армении еще раз призывает азербайджанскую сторону воздержаться от распространения заведомо ложную информацию о ситуации на границе», - заявили в Минобороны Армении.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА», - говорится в сообщении.

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