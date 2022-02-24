Азербайджан вновь распространяет дезинформацию о ситуации на границе – Минобороны Армении

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций со стороны ВС Армении в Лачинском направлении.

«Министерство обороны Армении еще раз призывает азербайджанскую сторону воздержаться от распространения заведомо ложную информацию о ситуации на границе», - заявили в Минобороны Армении.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА», - говорится в сообщении.